- Mii de romani au semnat in cateva zile o petiție online, pentru susținerea preotului Calistrat Chifan, de la manastirea Vladiceni, din județul Iași, dupa scandalul in care acesta a fost implicat.

- In timp ce la noi, vremea se menține frumoasa pentru aceasta perioada, Spania se confrunta cu furtuni apocaliptice. Un baiat de 17 ani a murit dupa ce un acoperis a cazut peste el, la Zaragoza, in Spania, care se confrunta ca ploi abundente, grindina si rafale de vant, relateaza presa spaniola. Aeroportul…

- Scandal in prima zi de pelerinaj, la Iași. Oameni sunt nemulțumiți de organizare.Zeci de credincioși care așteptau sa ajunga la racla Sfintei Parascheva s-au luat la cea ta intre ei, dar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Dupa primele ore de pelerinaj au aparut și primele tensiuni. Mulți…

- Brațara electronica de supraveghere a fost folosita pentru prima data in Romania duminica. O tanara din Capitala a fost batuta de iubitul ei, iar oamenii legii au decis sa-i puna acestuia dispozitivul pentru a nu se mai apropia de fata. Un barbat care a fost agresiv cu iubita sa este primul roman caruia…

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodata Statele Unite, a provocat, miercuri, inundații catastrofale și pene de curent la scara larga in sud-vestul Floridei. Aproape doua milioane de oameni au ramas fara curent electric. In apropiere de Keys, din cauza conditiilor dezastruoase…

- Mii de oameni așteapta, in Londra, sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, au nevoie de foarte multa rabdare. Timpul estimat este de 30 de ore. 16 kilometri. Atat trebuie sa parcurga, prin Londra,…

- Un accident extrem de grav a avut loc intr-un parc de distracții, in timpul unui targ organizat in statul indian Punjab. Potrivit presei locale, accidentul a avut loc duminica seara, in timp ce in carusel se aflau aproximativ 50 de persoane, la o inalțime de 15 metri. Momentul teribil a fost surprins…

- Un incendiu a izbucnit la tribuna oficiala a Stadionului Municipal din Slobozia. Dupa finalizarea interventiei, specialistii au stabilit ca focul a pornit, cel mai probabil, din cauza unui trasnet. ISU Ialomita a anuntat, sambata, ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si…