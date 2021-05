Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Comunitatea rusa din Balți, impreuna cu mii de orașeni, a participat la procesiune și la depunerea florilor la Memorialul Gloriei Militare in cinstea Zilei Victoriei. Acest lucru a fost anunțat duminica de Ambasada Rusiei in Moldova. Marșul memoriei s-a desfașurat…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. Ambasada Rusiei in Moldova a difuzat pe 5 mai o declarație in care constata cu regret ca, in ajunul Zilei Victoriei, care a insemnat triumful forțelor progresiste ale omenirii asupra nazismului, „moștenitorii infrangerii, care constituie o minoritate in Republica Moldova,…

- CHIȘINAU, 25 apr - Sputnik. Bugetele locale ar putea fi majorate prin o noua redistribuire a taxei pentru resursele naturale. Un proiect de lege care are drept scop majorarea bugetelor primariilor a fost votat de deputați in prima lectura. © Sputnik / Mihai CarausReprezentant CALM: De ce primariile…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. In seara de sambata, in jurul orei 21:00, poliția a primit informații despre producerea unui accident pe traseul Balți - Chișinau. © Photo : IP HanceștiFoto: Grav accident rutier in raionul Hancești - Detalii Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a anunțat deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale, care au fost adoptate in prima zi a regimului starii de urgența. Printre acestea se numara introducerea starii de asediu din 3 aprilie la Chișinau și Balți (cele mai mari orașe din Moldova),…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Dupa ce Parlamentul a instituit starea de urgența pe o perioada de doua luni - de joi, 1 aprilie, și pana 30 mai, astazi s-a intrunit in ședința Comisia pentru Situații Excepționale, prezidata de premierul interimar Aureliu Ciocoi. Aureliu Ciocoi a anunțat ca, din…

- CHIȘINAU 19 feb - Sputnik. In 2021, juramantul soldaților a fost diferit de ceremoniile desfașurate in anii precedenți, din cauza pandemiei de COVID-19 și a masurilor impuse de autoritați. Vineri, peste 570 de militari au jurat credința Patriei. La evenimentul din Chișinau a fost prezent și ministrul…

- PodcasturiMai puține solicitari pentru Programul "Prima Casa": Iata motivul Pe parcursul anului 2020, bancile comerciale au acordat cu 13 la suta mai puține credite ipotecare, fața de 2019. Potrivit datelor Organizației Intreprinderilor Mici și Mijlocii, pe parcursul anului 2020 au fost depuse 1500…