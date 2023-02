Mii de oameni au manifestat în Georgia pentru sprijinirea Ucrainei și aderarea la UE La implinirea unui an de la declansarea invaziei Ucrainei, aproximativ 30.000 de persoane s-au adunat in fata parlamentului de la Tbilisi fluturand drapeluri georgiene, ucrainene si europene, potrivit unui corespondent al AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

