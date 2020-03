Mii de oameni au ieşit în parcuri în Paris, fără să ţină cont de coronavirus VIDEO „Avem trei saptamani suplimentare de vacanta. Ce sa facem cu tot timpul asta liber? Vrem sa il folosim. Sa stam in case? Nu prea cred”, a precizat o studenta, pentru postul France24, citat de Mediafax. In lipsa masurilor de izolare, peste 500.000 de oameni ar putea muri din cauza coronavirus in Franta. Ministrul francez al Sanatatii le cere oamenilor sa-si schimbe rapid comportamentul. "Virusul este invizibil. Se transmite rapid printre oameni si pune vietile oamenilor in pericol. Ii implor sa respecte regulile si sa se izoleze de prieteni!", a spus ministrul francez al Sanatatii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus. Vanzarile capodoperei lui Camus, „Ciuma”, cresc puternicCapodopera lui Albert Camus a revenit in interesul cititorilor la inceput de an din cauza temerilor legate de noul coronavirus, scrie bfmtv .Aproape 1.700 de exemplare din ”Ciuma” de Albert Camus au fost vandute doar in a doua jumatate…

- Ministrul elvetian al Sanatatii, Alain Berset, a declarat ca elvetienii ar trebui sa renunte la obiceiul de a se saruta pe obraz atunci cand se intalnesc, pentru evitarea riscurilor cu privire la coronavirus potrivit news.ro.In Elvetia si in Franta, este ceva obisnuit ca oamenii sa se sarute…

- Vineri autoritatile franceze au raportat inca 19 cazuri de coronavirus. Bilantul a ajuns la 57 de cazuri. Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, le recomanda cetatenilor sa nu mai dea mana unii cu altii. In acest mod se poate preveni raspandirea epidemiei.

- „In chirurgia cardiaca și vasculara exista in prezent o evoluție rapida a tehnologiei și a procedurilor minim invazive. In ciuda progreselor recente in aceste tehnici, nu exista un protocol de management bine structurat care sa se aplice pacienților cu disecție aortica de tip B (DAB). (...) Aș dori…

- Mai multe variante de tratament sunt studiate in prezent pentru noul coronavirus aparut in China, contra caruia nicio terapie nu a fost inca dovedita, a indicat vineri un expert de la Institutul National de Sanatate si Cercetari Medicale (INSERM) din Franta, citat de AFP. ''Trei strategii se…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…