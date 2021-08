Stiri pe aceeasi tema

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, inclusiv Romania, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…

- UPDATE Ora 6:45: Fostul presedinte american, Donald Trump, susține ca Joe Biden, ar trebui sa demisioneze in urma victoriei talibanilor in Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP citat de Agerpres. „Este timpul ca discreditatul Joe Biden…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramâna deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…

- Șase țari UE au depașit Marea Britanie in campania de vaccinare, in vreme ce 14 state membre au luat-o in fața SUA, arata cifrele compilate de site-ul Our World in Data . Ritmul zilnic de administrare a dozelor sugereaza ca și alte state UE vor depași, in viitorul apropiat, SUA și Marea Britanie, odinioara…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, in urma caruia un marinar roman…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, vineri, ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri urmand sa se aplice pana la 30 iunie. Potrivit MAE, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru…