- Partida ce va desemna caștigatoarea turneului final din acest an va avea loc pe miticul Wembley, templul fotbalului englez. Pe legendara arena din Londra, naționala lui Gareth Southgate nu a pierdut niciun meci la un turneu final, iar diseara va gazdui confruntarea dintre cele mai bune echipe naționale…

- UEFA a refuzat ca melodia Three Lions, sa fie interpretata inaintea finalei EURO 2020. Conform lequipe.fr, melodia este renumita in randul suporterilor englezi pentru refrenul „Football’s coming home (fotbalul se intoarce acasa)”. Adoptata de fanii englezi incepand de la Cupa Mondiala din 2018, piesa…

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, este increzator in capacitatea elevilor sai de a castiga finala EURO 2020, in fata reprezentativei Italiei, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. "Suntem intr-o finala si suntem aici pentru o a castiga. Ma bucur de modul in care am reprezentat…

- Finala EURO 2020 la fotbal va opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European, potrivit Agerpres. Italia a pierdut cele doua finale…

- Italia și Anglia vor juca duminica, de la ora 22:00, finala EURO 2020, iar scoțienii le fac galerie elevilor lui Roberto Mancini. Italia – Anglia se va juca la Londra, pe Wembley, duminica, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV. Italia și Anglia sunt naționalele care…

- Celebra jurnalista Diletta Leotta, din Italia, a prefațat finala EURO, intre Squadra Azzurra și Anglia, și l-a laudat pe Marcus Rashford (23 de ani). Diletta a semnat un editorial in The Sun, in care a analizat șansele celor doua echipe de a ridica mult-ravnitul trofeu. +1 FOTO Diletta Leotta „tradeaza”:…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Italia are doua finale la rand pierdute, dar 33 de meciuri fara eșec in toate competițiile. Ultimele doua gazde ajunse in finala au pierdut, doar ca ”Wembley” este atuul Angliei. Duminica e finala Euro. Italia - Anglia, un supermeci așteptat de intregul continent. Un meci in care cifrele joaca și ele…