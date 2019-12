Mii de oameni au asistat la Dansul urșilor din Comănești, obicei jucat pentru prima dată la Iași Mii de oameni au asistat, luni, la un spectacol unic de sunet și mișcare, „Dansul urșilor din Comanești”, un obicei recunoscut la nivel internațional fiind jucat pentru prima data de zeci de urși și ursari, in Iași. Tradiția urșilor din zona Vaii Trotușului e cunoscuta nu doar in țara, ci și in strainatate. Imagini cu dansul urșilor din Comanești, județul Bacau, au facut inconjurul lumii, iar inaintea sarbatorilor, ceata de ursi colinda toata tara. Pentru prima data, luni, urșii au dansat și in centrul Iașului și mii de oameni au venit sa vada spectacolul unic. Ceata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca vizibiliatea este redusa din cauza ceții pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 238 (Sibiu) și 391 (Oraștie). De asemenea, tot din cauza fenomenului de ceața, vizibilitatea este redusa pana la 100-150 de metri și pe Autostrazile A2 București –…

- La eveniment participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, in total, peste 500 de participanti. Fotoreporterul Dan Lunca a surprins mai multe instantanee de la eveniment. VEZI MAI MULT: GALERIE…

- ALERTA ANM: Cod galben de vreme severa imediata in județele Bacau, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea – local ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Zona: Bacau, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea. Interval: 14 Decembrie 07:10…

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in opt judete din zona Moldovei, scrie Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 9:00, in judetele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi si Vaslui,…

- Imagini reprezentative cu Parcul Național Retezat vor fi regasite pe o emisiune comuna de marci poștale Romania-Gibraltar intitulata „Rezervatii naturale”. Romfilatelia va introduce incepand de maine noile timbre, ilustrand Parcul National Retezat, din judetul Hunedoara si Rezervatia Naturala Upper…

- Meteorologii au emis, marti, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in urmatoarele ore pe raza mai multor localitati din Moldova, Transilvania si Muntenia, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, in zone din judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pe durata orelor urmatoare in 17 judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in judetul Tulcea ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de…

- Imagini impresionante luni, la Iasi, in timpul Sfintei Liturghii dedicate Cuvioasei Parascheva. Pe cer a aparut o cruce, iar cei prezenti in curtea catedralei si pe Bulevardul Stefan cel Mare au spus ca ar fi un semn dumnezeiesc. In timpul Sfintei Liturghii dedicate Cuvioasei Parascheva oficiate luni…