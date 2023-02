Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de locuri de veci, aflate in Oradea, au fost scoase la vanzare, pentru ca rudele celor decedați nu au mai platit de ani buni taxele. In Oradea exista un singur cimitir, unde si-au gasit odihna vesnica aproape 60.000 de oameni. Dintre aceste locuri, aproximativ 11.000 de morminte sunt parasite…

- ANAF scoate la vanzare masini confiscate! Așa cum ne-am obișnuit in ultimii ani, ANAF are in portofoliul sau un numar important de mașini, confiscate de la datornici. Ca și in anii trecuți, instituția a decis sa scoata la licitații la inceput de an o parte din parcul auto pe care il are acum. In lista…

- Bunuri ale Elenei Udrea și ale fostului ei soț, omul de afaceri Dorin Cocoș, sunt scoase la licitație de ANAF in perioada 31 ianuarie - 2 februarie, in cadrul unor proceduri de executare silita.

- Mai multe hoteluri de 2, 3 și 4* in stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud sunt scoase la vanzare de THR Marea Neagra, companie in care Transilvania Investments deține pachetul majoritar de acțiuni.

- Prima licitație a anului va fi la Cluj in 12 ianuarie. Fiscul scoate la vanzare urmatoarele autotutisme:Renault Megane, an 2007 (3.675 de lei);Autoutilitara Peugeot Boxer din ( 24.050 de lei).Licitație la GherlaIn localitatea Gherla, ANAF organizeaza o licitație in 13 ianuarie și va incerca sa vanda…

- La finalul anului 2022, prețul mediu al mașinilor prezente pe Autovit.ro a fost de 11.198 de euro, mai mare cu 3% fața de prețul mediu din ianuarie 2022, dar cu 18% peste decembrie 2021. Fața de finalul lui 2020, insa, prețul mediu al mașinilor a crescut cu 46%, arata un comunicat al companiei din grupul…

- Organizatorii festivalului UNTOLD anunța ca o noua serie de bilete va fi scoasa la vanzare pentru ediția 3-6 august 2023. Astfel, luni, 21 noiembrie, la ora 21:00, 10.000 de abonamente General Access, General Access Risk Free sau VIP sunt puse la bataie pentru festivalierii care s-au inregistrat pe…

- Morminte insemnate cu vopsea portocalie la Alba Iulia. Primaria se delimiteaza de gestul firmei care administreaza cimitirul Morminte insemnate cu vopsea portocalie la Alba Iulia. Primaria se delimiteaza de gestul firmei care administreaza cimitirul Poliția Alba Iulia a demarat o ancheta penala pentru…