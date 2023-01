Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice - denumit "I Want to live" (”Vreau sa traiesc”) -, toti identificati drept combatanti in armata rusa, declara un purtator de cuvant al Departamentului…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer l-a primit, joi, la Viena pe premierul olandez Mark Rutte, pentru a discuta despre migrație. Ambii politicieni s-au opus in decembrie aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen si sunt in continuare pe aceeasi lungime de unda, relateaza presa austriaca. In timp ce…

- Soldații ucraineni se mai și relaxeaza, dupa cum arata imaginile postate de tg-channel Last Blockpost. Chiar daca sunt in mijlocul unei paduri, militarii și-au amenajat jacuzzi chiar pe un camion, intr-un recipient in care au incaput cel puțin 7 soldați. The post Jacuzzi pentru soldații ucraineni appeared…

- Banii dați pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni din Romania ar putea fi condiționați. Aceștia ar putea primi ajutorul de la stat doar daca au copiii inscriși intr-o forma de școlarizare și un loc de munca. Propunerea se discuta la Guvern, marți avand loc o ședința a grupului de lucru guvernamental.…

- Mesajul tradițional de Anul Nou al lui Putin arata puțin diferit anul acesta. El a rostit discursul de Anul Nou inconjurat de „militari” și nu așa cum ne-a obișnuit pana acum, cu Kremlinul in spate. „Vom merge inainte și vom caștiga”!, a transmis președintele Federației Ruse. Mai mulți internauți s-au…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Un tramvai a luat foc, miercuri dupa-amiaza, in zona Orașelului Copiilor. Circulația este blocata pe Linia 1, Șoseaua Olteniței, pe sensul spre Piața Sudului, anunța STB. Potrivit ISU București-Ilfov, sunt degajari mari de fum in zona, iar traficul rutier este oprit. In acest moment, acționeaza trei…