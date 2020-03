Stiri pe aceeasi tema

- Sirieni au acuzat marti armata turca de faptul ca i-a impins in Grecia, in contextul in care securitatea a fost consolidata in postul de frontiera dintre Grecia si Turcia, unde erau asteptati conducatorii UE si seful Guvernului elen, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni autoritatile grecesti ca au ucis doi migranti care incercau sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia unde sunt masate mai multe mii de persoane care vor sa ajunga in Europa, relateaza AFP. "Astazi, militarii greci au ucis doi migranti si au ranit…

- Consiliul Europei a cerut luni o 'actiune urgenta' in fata 'crizei umanitare fara precedent', generata de miile de migranti care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin frontiera dintre Turcia si Grecia, potrivit AFP. 'Este timpul sa actionam imediat si sa raspundem…

- Grecia a cerut agentiei europene de control al frontierelor Frontex sa desfasoare o asa-numita interventie rapida la granitele sale externe ca reactie la deteriorarea situatiei migrantilor de-a lungul frontierei cu Turcia, relateaza DPA. "Noaptea trecuta, Frontex a primit o solicitare din partea guvernului…

- Aproximativ 13.000 de migranti s-au deplasat la frontiera dintre Turcia si Grecia in urma amenintarilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca ii va lasa sa iasa din tara pe refugiatii care vor sa ajunga in Europa, a anuntat sambata ONU, potrivit AFP, conform Agerpres.Citește și: Sorina…

- Uniunea Europeana observa cu ''ingrijorare'' afluxul necontrolat de migranti din Turcia spre granitele sale de est, in Grecia si Bulgaria, a declarat sambata comisarul european Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ''Prima noastra prioritate in aceasta etapa este…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Grecia intentioneaza sa angajeze 1200 de agenti de frontiera suplimentari in lunile urmatoare, in efortul de a limita intrarile de migranti din Turcia. La randul sau, biroul Uniunii Europene pentru azil, EASO, isi va dubla personalul din Grecia pentru a accelera gestionarea refugiatilor, transmite…