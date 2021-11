Stiri pe aceeasi tema

- De luni de zile, grupuri de migranți sunt victimele tensiunilor intre Polonia, care nu dorește intrarea migranților ilegali pe teritoriul sau, și Belarus, care incurajeaza valul de migranți catre Uniunea Europeana via Polonia. Este modalitatea prin care regimul de la Minsk a ales sa raspunda sancțiunilor…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…

- Aproape 400 de migranți, inclusiv irakieni și iranieni, au fost arestați în Germania la granița poloneza în ultimele trei zile, a declarat luni poliția, legând acest aflux de practicile migratorii blamate autoritaților din Belarus, potrivit AFP.Numarul migranților, veniți din Yemen…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus de…

- Soldati ai armatei poloneze au inceput sa construiasca miercuri dupa-amiaza un gard de-a lungul frontierei Poloniei cu Republica Belarus, informeaza joi dpa. Trei kilometri de gard au fost deja construiti, a informat pe Twitter ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, in timp ce Polonia…

- Lituania a anuntat luni ca în septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care în acest an au venit în numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters.Lituania, Letonia si Polonia au…

- Seimas-ul Lituaniei a aprobat marți, 10 august, un pachet de legi privind construirea unui zid la frontiera cu Belarus, informeaza Realitatea.md , care citeaza agenția de presa TASS. Proiectul a fost inaintat pentru a opri migranții din Belarus , care, in ultima perioada, traverseaza ilegal granița…