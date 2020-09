Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va construi un centru permanent pentru migranti in insula Lesbos care va inlocui tabara de refugiati supraaglomerata ce a fost distrusa in aceasta insula de un incendiu, a anuntat duminica premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care a cerut totodata o implicare europeana sporita in activitatea…

- Zece tari membre ale Uniunii Europene vor prelua circa 400 de migranti minori neinsotiti, care au fost evacuati din insula greceasca Lesbos dupa un urias incendiu in tabara Moria, a anuntat vineri ministrul german de interne, Horst Seehofer, citat de AFP. 'Contactele noastre cu tarile membre ale…

- ​Angela Merkel a anunțat joi lansarea unei inițiative franco-germane pentru a permite primirea în UE a minorilor migranți aflați în tabara greceasca din Moria, devastata de un incendiu, potrivit AFP. „Germania și Franța vor participa, sper ca și alte state membre”, a declarat…

- Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri in zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa. ‘Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si in interiorul structurii‘, potrivit pompierilor, au condus la evacuarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea al carei inițiator e deputatul PNL de Alba, Florin Roman și care presupune ca ADR Centru și Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Moții Țara de Piatra sa devina Autoritați de Management pilot in absorbția fondurilor europene, in perioada de alocare…

- Ziarul Unirea Legea Roman – Munții Apuseni devin program pilot pentru atragerea fondurilor europene Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea al carei inițiator sunt, in calitate de deputat de Alba și care presupune ca ADR Centru și ITI Moții Țara de Piatra sa devina Autoritați de Management…

- Optsprezece minori neinsotiti provenind din tabere de migranti din Grecia au sosit marti in Belgia, in cadrul unui program de relocare coordonat la nivel european, a anuntat Fedasil, agentia federala pentru primirea solicitantilor de azil, citata marti de France Presse. Guvernul belgian s-a angajat…

- Romanii primesc restricții de calatorie in 20 țari europene, dintre care 14 din Uniunea Europeana, asta dupa ce țara noastra a atins varful pandemiei zilele acestea, cu o explozie a numarului de noi cazuri de Covid-19.