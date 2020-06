Mii de maşini au fost parcate pe un aerodrom din Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus FOTO Pistele si zonele de depzitare de pe fostul aerodrom din Thurleigh, Bedfordshire, care a fost inchis in 1997 si folosita ca locatie pentru depozitarea masinilor vechi ca o schema guvernamentala. Economia britanica a scazut cu peste 20% in aprilie, pe masura ce starea de urgenta provocata de coronavirus a inchis toate companiile, printre care si companiile auto, care au simtit cateva lovituri bune. Doar 78.767 de vehicule au parasit porțile fabricii in martie 2020, fiind in scadere cu 47.428 fața de anul trecut, deoarece toate uzinele de vehicule au fost inchise pe perioada pandemiei. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

