- Senatorul republican Mitt Romney l-a criticat vineri pe Donald Trump, care repeta, fara a avea dovezi, ca alegerile prezidentiale au fost fraudate, si a estimat ca afirmatiile presedintelui submineaza institutiile si alimenteaza tensiunile, informeaza AFP. "Presedintele are dreptul sa ceara o renumarare"…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis…

- Partidul de guvernamint din Georgia, „Visul Georgian” a ciștigat alegerile parlamentare din 31 octombrie dar principalul partid de opoziție, Mișcarea Naționala Unita contest rezultatul și a chemat la proteste in centrul capitalei, Tbilisi. Mii de persoane s-au adunat duminica seara in fața Parlamentului,…

- Rezultatele partiale ale alegerilor legislative din Georgia, publicate duminica de comisia electorala, dau drept castigator partidul puterii, insa opozitia a respins aceste rezultate, indemnandu-si sustinatorii sa se mobilizeze, informeaza AFP. Potrivit primelor rezultate publicate de comisia electorala,…

- Georgienii au început sa se prezinte la urne sâmbata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, în timp ce opozitia a reusit sa se uneasca împotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce în ce mai nepopular, relateaza…

- Numar record de voturi in SUA: peste 70 de milioane de americani si-au exprimat deja optiunea. Se anunta cea mai mare prezenta din ultimii 100 de ani, anunța MEDIAFAX.Peste 70 de milioane de americani au votat deja in contextul alegerilor prezidentiale, de doua ori mai mult decat numarul inregistrat…

- Sursa a spus ca Facebook a discutat cu experti despre posibile scenarii legate de alegeri, inclusiv despre posibilitatea ca presedintele Donald Trump sa utilizeze platforma de socializare pentru a contesta rezultatele alegerilor. Publicatia New York Times a relatat vineri, citand surse, ca directorul…