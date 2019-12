Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Ucraina doreste sa discute cu privire la 'termene precise' in rezolvarea conflictului din estul tarii in cadrul apropiatului summit in format 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Xinhua si publicatia Gordon.ua, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Starea acordului nuclear semnat de Iran si marile puteri este foarte rea dupa ce SUA s-au retras din aceasta intelegere internationala, aflata in prezent la ''terapie intensiva'', a declarat miercuri Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe iranian, potrivit dpa. ''Din…

- Consumul de alcool in Rusia a scazut cu 43% in perioada 2003-2016, arata un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de Agerpres. Acest declin a crescut speranța de viața a rușilor de la 57 de ani la inceputul anilor 1990, la 68 de ani in prezent. Acum, in Rusia se bea mai puțin alcool…

- Rusia este dispusa sa participe la un summit cvadripartit la Paris, pentru a debloca procesul de pace in Ucraina, insa pune anumite conditii stricte, a declarat vineri Iuri Usakov, consilier de rang inalt la Kremlin, citat de Reuters.Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii…

- Ucraina se pregateste pentru intalnirea in "format Normandia" (Rusia, Germania, Franta si Ucraina) si elaboreaza un plan de indeplinire a acordurilor de la Minsk cu termene concrete, a declarat joi presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in timpul conferintei de presa de dupa intrevederea sa cu…