- Sefii de stat si de guvern din statele UE, reuniti vineri si sambata in orasul portughez Porto la un summit pe teme sociale, au adoptat o declaratie in care promit reducerea ingalitatilor in regiune si dezvoltarea Pilonului european al drepturilor sociale, ca element fundamental al redresarii post-pandemie.…

- Klaus Iohannis a sustinut, vineri, la Summitul privind problematica sociala de la Porto, ca sistemele de educatie din statele Uniunii Europene trebuie sa fie mai interconectate cu piata muncii, informeaza Agerpres . Klaus Iohannis a subliniat necesitatea flexilibitatii astfel incat europenii sa poata…

- Sefii de stat si de guvern din statele UE se reunesc vineri in orasul portughez Porto la un summit de doua zile pentru a incerca sa construiasca o Europa mai sociala in urma pagubelor economice produse de pandemie, dar drumul se anunta lung inainte de a obtine rezultate concrete, Cei 27 fiind divizati…

- Președintele Klaus Iohannis participa participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Modi. Inaintea reuniunilor, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Modi.

- Creșterea numarului de infectari in Europa deraiaza și consiliul european de saptamana viitoare. Reuniunea se va desfașura de la distanța prin videoconferința, a anunțat pe Twitter purtatorul de cuvant al Comisiei Europene.