Mii de locuitori din Gorj vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare A fost adoptata reducerea varstei de pensionare pentru locuitorii din mai multe localitați din Gorj. Camera Deputaților a adoptat marți o modificare a unui articol din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propusa de mine, prin care este extinsa categoria persoanelor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora. Pe aceasta lista au fost adaugate cateva localitați din Gorj, iar de aceasta facilitate beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

