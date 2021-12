Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30.000 de persoane din nordul Angliei și din Scoția sunt inca fara electricitate dupa furtuna Arwen, transmite Euronews. Vantul putenic cu pana la 160 km/h, zapada și gheața au afectat infrastructura și au provocat decesul a trei persoane. Potrivit secretarului de afaceri al Regatului,…

- O furtuna de zapada s-a abatut duminica peste nordul Spaniei, ceea ce a dat serioase batai de cap șoferilor și autoritaților deopotriva. Zapada a blocat peste o suta de drumuri, iar mașinile de mare tonaj nu au mai putut circula. De vina este furtuna Arwen, care a provocat probleme și in Marea Britanie.

- Marea Britanie este afectata in acest weekend de furtuna Arwen. In unele regiuni, vantul bate cu 160 de kilometri pe ora. Britanicii au fost sfatuiți sa nu iasa din casa decat daca este absolut necesar. Un barbat a murit, mai multe cladiri au fost avariate si numerosi copaci au fost doborati. Specialistii…

- Furtuna Arwen afecteaza in acest sfarșit de saptamana nordul Marii Britanii, provocand in unele zone ralafe de vant care au atins viteze de pana la 160 de kilometri pe ora. Doi barbați au murit dupa ce au fost loviți de copaci puși la pamant de vantul puternic, relateaza Euronews . Unul dintre ei și-a…

- Un barbat a murit, mai multe cladiri au fost avariate si numerosi copaci au fost doborati din cauza acestor vanturi deosebit de puternice.Met Office, biroul de meteorologie britanic, a precizat ca vanturile aduse de furtuna Arwen au atins viteza de 158 de kilometri pe ora in Brizlee Wood, o localitate…

- O explozie solara a generat o furtuna geomagnetica care a lovit, luni, Pamantul, facand ca aurorele boreale sa lumineze cerul la latitudini mai mici decat de obicei. Aurorele vor fi vizibile in Scotia si in nordul Angliei, si pana la sud, in statele New York, Wisconsin si Washington, potrivit autoritatilor…

- Preturile angro ale gazelor au crescut puternic in ultimele luni, odata cu redeschiderea economiilor dupa pandemia de Covid-19 si din cauza cererii mari de gaze naturale lichefiate din Asia, care au redus livrarile in Europa, provocand un deficit de dioxid de carbon in industria alimentara. Cele mai…