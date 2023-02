Mii de locuințe au rămas fără energie electrică - Mai mulți copaci și stâlpi au căzut pe carosabil Potrivit unui bilant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, compania de electricitate a informat ca, pe timpul noptii de sambata spre duminica, s-au inregistrat "defectiuni la 7,8 linii de transport energie electrica, doua posturi transformare in zona Blaj, 21 posturi de transformare in zona Baita-Vartop (372 abonati nealimentati) si 39 posturi de transformare in zona Sebes (3.462 abonati nealimentati)". In teren sunt echipe care lucreaza pentru remedierea defectiunilor.Autoritatile au intervenit si in sprijinul a doua autoturisme ramase blocate din cauza vremii nefavorabile,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

