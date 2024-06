Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv pentru a marca cea de-a 20-a aniversare a lui Naama Levy, care este ținuta ostatica in Gaza din 7 octombrie, și pentru a cere o incetare imediata a focului in razboiul cu gruparea militanta palestiniana Hamas. Eliberand baloane și cantand in ritmul tobelor,…

- In urma recentelor dezvoltari din Gaza, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a anunțat ca gruparile palestiniene sunt deschise sa exploreze un acord de incetare a focului conform principiilor prezentate in planul propus de președintele american Joe Biden. Intr-un discurs televizat difuzat in timpul sarbatorii…

- Modificarile pe care Hamas le-a cerut la o propunere de incetare a focului facuta de Statele Unite sunt „nesemnificative” și includ retragerea completa a trupelor israeliene din Fașia Gaza, a declarat joi pentru Reuters un inalt lider al gruparii, conform jurnalul.ro. Secretarul de stat american Antony…

- O delegatie a gruparii militante palestiniene Hamas va vizita Cairo sambata, a declarat un oficial Hamas pentru Reuters, pe fondul asteptarilor ca va oferi un raspuns scris la propunerea israeliana privind incetarea focului si eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, informeaza Reuters, citat de AGERPRES.

- Un sondaj global realizat de CGTN arata ca 90,05% dintre respondenți indeamna ferm ambele parți implicate in conflictul palestiniano-israelian sa inceteze imediat focul, pentru a evita exacerbarea unei crize umanitare.93,5% dintre respondenții globali au subliniat ca toate parțile ar trebui sa iși respecte…

- Fostul șef al serviciilor de informații militare israeliene indeamna conducerea Israelului, inclusiv pe premierul Benjamin Netanyahu, sa incheie un acord de ostatici care sa includa o incetare a focului pe termen nelimitat și sa colaboreze cu o Autoritate Palestiniana reformata pentru a restabili ordinea…

- SUA s-au saturat sa aștepte! Pentru prima data de la inceputul razboiului, Biden ii cere lui Netanyahu 'incetarea imediata a focului'Președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pentru prima data de la inceptul razboiului,

- Premierul palestinian Mohammad Mustafa a format joi un nou cabinet in care va fi și ministru de externe, facand o prioritate din incetarea imediata a focului și retragerea israeliana din Gaza, a relatat agenția palestiniana de presa WAFA, citata de Reuter