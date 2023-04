Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv, pentru a 13-a saptamana consecutiva, pentru a protesta fata de reforma sistemului judiciar, in pofida "pauzei" in procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Fluturand drapeluri israeliene, manifestantii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis, duminica, pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut, in urma cu o zi, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara, potrivit Reuters . Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, ceruse sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma…

- Israelienii care se opun planurilor guvernului de a reforma sistemul de justitie participa la mitinguri de amploare in intreaga tara, pentru a douasprezecea saptamana consecutiv, informeaza Rador.In saptamana urmatoare se preconizeaza ca guvernul premierului Benjamin Netanyahu va intreprinde noi…

- Justitia israeliana il cheama vineri la ordine pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si stabileste ca interventia sa publica de joi cu privire la proiectul reformei sistemului judiciar - care imparte tara - este "ilegala", avand in vedere ca este judecat de coruptie in trei procese care se afla…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri israeliene…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata, la Tel Aviv si in alte orase din tara, pentru a sasea saptamana consecutiv, impotriva reformei judiciare conduse de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. „Democratie”, „Rusine, rusine!”, „Nu ne vom da batuti”, multimea au fluturat steaguri…

- Zeci de mii de israelieni au manifestat, sambata seara, la Tel Aviv, impotriva politicilor coaliției aflate la putere in jurul lui Benjamin Netanyahu, denunțand pericolul unei derive antidemocratice. A fost cea mai mare manifestație de protest de la investirea guvernului, la 29 decembrie, in cadrul…

- Mai multe mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv impotriva noului guvern condus de Benjamin Netanyahu, cel mai de dreapta din istoria tarii, noteaza AFP. „Afara”, „Impreuna impotriva fascismului si apartheidului”, „Democratia in pericol”, se putea citi pe pancarte manifestantilor iesiti pe strazile…