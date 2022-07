Mii de hectare cultivate cu grâu și rapiță, calamitate din cauza secetei pedologice extreme Seceta pedologica extrema a creat probleme și pe terenurile agricole din Ialomița. O estimare oficiala a Direcției Județene pentru Agricultura Ialomița arata faptul ca peste 1500 de hectare cultivate cu grau și rapița au fost calamitate din cauza lipsei apei din sol. 22 de fermieri, potrivit raportului oficial, au inștiințat autoritațile asupra situației. Verificarile sunt in curs Direcția Județeana pentru Agricultura Ialomița a prezentat un prim bilanț in ceea ce privește efectele secetei pedologice extreme cu care se confrunta județul Ialomița. Cele mai afectate culturi, inființate... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

