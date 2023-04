Stiri pe aceeasi tema

- Americanii si englezii au devenit cumparatori obisnuiti de case in insoritele Grecia si Italia, in timp ce austriecii par sa prefere litoralul croat pentru a locui cand la ei acasa se instaleaza iarna. De se s-ar muta mii de germani in Ungaria, care nu are nici mare, nici munte?Peste 3.000 de pensionari…

- Pianistii Mihailescu vor sustine, sambata, recitalul inedit "4te PIANO", la patru, sase si opt maini, cu lucrari cu caracter dansant, la unul sau doua piane, informeaza un comunicat al Filarmonicii "George Enescu" a transmis Agerpres.Dragos si Manuela Iana Mihailescu formeaza un duo pianistic deja…

- ROMEXPO organizeaza, in perioada 23 - 26 martie, targul cu tematica home&deco TotulPentruCasaTa2023, un eveniment care prezinta atat evolutia sectorului home & deco, cat si trendurile anului in aceasta industrie.Potrivit organizatorilor, peste 150 de companii, din 14 tari (Austria, Bulgaria,…

