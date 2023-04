Mii de fermieri protestează în ţară. Sunt disperaţi de concurenţa neloială cruntă a grânelor ucrainene Sunt proteste uriase in tara. Mii de fermieri din mai multe judete au iesit in strada cu tractoarele si cu utilajele agricole in semn de protest fata de pierderile suferite din cauza granelor din Ucraina. Ei acuza ca exporturile de produse agricole fara taxe vamale din Ucraina duc la scaderi importante ale preturilor la cereale pe piata romaneasca si la pierderi uriase pentru agricultori. Disperati, fermierii vor sa blocheze vamile si cer demisia ministrului Daea. Fermieri din intreaga tara protesteaza, nemultumiti de prelungirea exporturilor de cereale din Ucraina fara taxe. Vamile si principalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

