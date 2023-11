Stiri pe aceeasi tema

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Experti militari din Marea Britanie vor veni anul viitor pentru a pregati soldați ucraineni in bazele din Romania, a declarat miercuri ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau.

- Romania a adus din Israel 3.000 de cetateni ucraineni, majoritatea, femei și copii, tranzitand tara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara, la Prima News, despre ajutorul dat de Romania cetatenilor ucraineni refugiati din Israel. El a spus ca a fost o rugaminte a Comisiei si a forurilor…

- Cum va fi vremea in iarna 2023-2024: Prognoza METEO pentru lunile decembrie – februarie Cum va fi vremea in iarna 2023-2024: Prognoza METEO pentru lunile decembrie – februarie Cum va fi vremea in iarna 2023-2024. A fost realizata deja prima prognoza meteo de catre Administrația Naționala Oceanica și…

- Europa numara aproape un milion de oameni fara adapost, potrivit unui nou raport. In fiecare noapte, o populație cat a unui oraș precum Marsilia sau Torino doarme pe strazi, potrivit datelor din UE și din Marea Britanie.

- Alte cateva sute de cladiri scolare din Anglia s-ar putea prabusi si sunt nesigure, a declarat ministrul britanic al Educatiei, dupa ce autoritatile au ordonat inchiderea a 104 scoli construite din beton vechi si slab, relateaza Reuters.

- Oamenii legii au tras mai multe focuri de arma in plan vertical pentru aplanarea scandalului care risca sa degenereze. Trupele Serviciului de Actiuni Speciale SAS din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Buzau au fost nevoite sa recurga la focuri de arma pentru aplanarea unui conflict intre…