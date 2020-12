Mii de familie stau fără încălzire în apartamente din cauza datoriilor Primaria Municipiului Iași a anunțat ca exista peste 2.000 de apartamente in municipiu care nu mai beneficiaza de incalzire din cauza datoriilor mult prea mari. Primarul a anunțat intr-o conferința de presa ca cei care figureazi cu restanțe au șansa de a le diminua daca platesc in mare parte debitul. Sunt circa 168 de scari de bloc care nu au caldura din cauza datoriilor in momentul de fața, ar avea de platit 5 milioane de lei datorie dar 1 milion sunt penalitați. Sunt circa 168 de apartamente in aceste scari de bloc. Condiția este ca daca iși achita datoria cu mai puțin de 10.000 de lei cat este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

