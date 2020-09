Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Șelaru, mai cunoscut sub numele de Selly, a primit și amenițari cu moartea la postarile de pe internet. Vloggerul a povestit in emisiunea La cina de la Digi 24 despre ura cu care se confrunta in activitatea pe care o desfașoara online.Vezi și: 3 lucruri pe care Selly le-ar schimba la…

- Daniel Ionuț Pietraru, un cunoscut interlop din Romania și-a primit pedeapsa. Acesta a fost gasit vinovat de ultraj, fiind trimis in judecata dupa ce a amenințat-o cu violul atat pe șefa Arestului Poliției Prahova cat și pe fiica ei cu violul. Ce pedeapsa rușinoasa a primit interlopul care a amenințat-o…

- Daniel Ionut Pietraru, interlop cunoscut in Prahova pentru comportamentul agresiv, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, fiind gasit vinovat de ultraj. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce sefa Arestului Politiei Prahova l-a reclamat ca a amenintat-o cu violul pe ea si pe fiica…

- Inspectorii vamali au descoperit la granita un cetatean chinez care avea 93.560 euro si 52.000 de coroane cehesti, valuta ascunsa intr-un autoturism, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala a Vamilor, informeaza Agerpres.Citește și: Cod…

- Grupul petrolier austriac OMV, care controleaza fostul stat Petrom al Romaniei, a intentat un proces de arbitraj prin care acuza Bucureștiul ca nu a rambursat costurile de curațare a mediului și ca a incalcat contractul de privatizare. Tribunalul a decis in favoarea gigantului petrolier Grupul energetic…

- Peste 60.000 de microintreprinderi "de subzistenta" nu au primit niciun ajutor in aceasta perioada, deoarece bancile care participa la programul IMM Invest sunt cele care fac regulile de triere a companiilor, dupa ce Guvernul nu a impus bancilor sa accepte la finantare aceste IMM-uri, a declarat, marti,…

- "Succesul IMM Invest incontestabil!Pana acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! Deja creditele prin IMM Invest reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii. Anul trecut rata lunara de crestere a stocului de credite pentru companii era de…

- "La data de 23.06.2020 in urma unei solicitari de oferta RCA, pe care am refuzat-o din principiu din cauza incompatibilitatii cu politica de date personale, am fost surprinsi sa regasim circuland in piata…o polita RCA de la Astra Asigurari. Avand in vedere ca inca din 2016, Astra Asigurari nu mai exista…