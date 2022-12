Mii de dosare și documente din perioada sovietică din arhivele național, făcute publice Agenția Naționala a Arhivelor a reușit sa digitalizeze, in mai puțin de un an, peste 4000 de inventare, ceea ce reprezinta 2019 fonduri cu peste 134 mii de pagini, printre cele mai importante fiind documentele din perioada sovietica. Documentele digitalizate vor putea fi gasite pe pagina web a instituției in format PDF, transmite Anticoruptie.md . Despre aceasta a anunțat directorul ANA, Igor Cașu, intr-o postare pe Facebook, precizand ca pe parcursul lunii ianuarie 2021 urmeaza fi finalziata incarcarea documentelro digitalizate pe site-ul instituției, care are sistem de cautate prin cuvinte-cheie.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința persoanelor din municipiul Deva care au solicitat repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe ca au obligația de a-și ACTUALIZA dosarele cu documente, in vederea intocmirii listei de PRIORITAȚI in soluționarea…

- Peste 300 de soldați, incorporati recent in Armata Nationala a Republicii Moldova, au depus astazi juramantul militar in cadrul unor ceremonii desfasurate in municipiul Chișinau si la centrul de instruire de la Bulboaca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șefa statului, Maia Sandu, se bucura de susținere mai mare din partea cetațenilor din RM, iar increderea in Igor Dodon și Ilan Șor, scade. Aceste rezultate se arata in datele Barometrului de Opinie Publica, realizat la comanda IPP de catre CBS Research, care au starnit critica in randul sociologilor,…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca proiectul tichetelor anticriza pentru locuitorii din sector, cei mai bogați, de altfel, la nivel de Capitala, a fost votat de consilierii PSD și PNL. Inițial aceștia s-au opus, dupa care au venit cu amendamente. ”Proiectul privind tichetele anticriza…

- Republica Moldova va beneficia de asistența financiara nerambursabila in valoare de 19,5 milioane de dolari, acordata adițional de Statele Unite ale Americii. Parlamentul de la Chișinau a ratificat cel de-al 14-lea Amendament la acordul de asistența privind obiectivul de dezvoltare intre Guvernul…

- 5 miliarde de lei moldovenești (250.000.000 euro) va aloca Guvernul de la Chișinau pentru a oferi compensații la facturi in perioada rece a anului. Anunțul a fost facut de premierul Natalia Gavrilița in cadrul unei conferințe de presa comune cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , anunța subvenții pentru firmele care angajeaza tineri și persoane de peste 45 de ani. Ministerul Muncii va implementa doua proiecte finantate din fonduri europene destinate angajarii tinerilor dar si persoanelor peste 45 de ani, potrivit ministrului de resort, Marius…

- Proiectul educativ "Centenarul Incoronarii", care marcheaza incoronarea Regelui Ferdinand si a reginei Maria, va avea, in perioada 5-7 octombrie, cinci opriri in Transilvania, in judetul Bistrita-Nasaud si in localitatile clujene Cluj-Napoca, Turda, Gherla si Dej. Fii la curent cu cele mai…