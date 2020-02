Stiri pe aceeasi tema

- Mitch McConnell, liderul grupului republican din Senatul SUA, si-a indemnat marti colegii sa voteze pentru achitarea presedintelui Donald Trump, inculpat pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, anunța MEDIAFAX."Trebuie sa votam pentru a respinge abuzul de putere al Camerei Reprezentantilor,…

- Guvernul grec a anuntat marti ca va trimite in curand rachete Patriot in Arabia Saudita in cadrul unei initiative comune cu SUA, Franta si Marea Britanie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Aceasta masura, al carei cost va fi suportat de Riad, urmareste "sa protejeze instalatiile energetice…

- Ucraina negociaza cu Rusia cu privire la eliberarea ucrainenilor detinuti in Rusia si in estul Ucrainei, a anuntat joi administratia prezidentiala ucraineana, potrivit Reuters. ''Am inceput deja o discutie cu Federatia Rusa despre schimbul de ucraineni - toti, printre care tatari crimeeni, alti ucraineni…

- Spotify Technology SA a anunțat, vineri, ca va intrerupe promovarea reclamelor politice pe platforma sa de streaming de muzica, de la inceputul anului 2020, transmite Reuters.Cel mai popular serviciu de streaming de muzica din lume, care are aproape 141 de milioane de utilizatori ce au accesat…

- Grupul de Contact in Razboiul din Ucraina a convenit luni ca un schimb de detinuti sa aiba loc pana la sfarsitul anului, a anuntat un reprezentant al Orgaizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.”Grupului de Contact trilateral, la care au…

- Strigand ''Independenta'' si ''Eliberati detinutii politici'', cateva mii de sustinatori ai independentei Cataloniei s-au adunat miercuri dupa-amiaza langa stadionul Camp Nou din Barcelona, cu cateva ore inainte de disputarea celebrului El Clasico, derby-ul dintre FC Barcelona si Real Madrid, scrie…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține ca social - democrații nu au știut sa comunice corect deciziile pe care au vrut sa le ia pentru reformarea justiției și ca ce mai buna dovada ca PSD nu a schimbat legile in favoarea liderilor sai e faptul ca Liviu Dragnea e la pușcarie.Citește și: ULTIMA…

- Prim-ministrul spaniol in functie Pedro Sanchez, a carui formatiune a castigat alegerile de duminica, face apel la "toate partidele politice" sa ajute la scoaterea tarii din blocajul politic, relateaza DPA si Reuters. "Fac apel la toate partidele politice sa actioneze generos si responsabil pentru a…