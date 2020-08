Stiri pe aceeasi tema

- Dezinformarea in legatura cu noul coronavirus a provocat mii de morti si a condus la situatia in care mii de oameni au necesitat asistenta medicala, conform concluziilor unui studiu publicat in American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, citat ieri de agentia DPA și Agerpres. O echipa formata…

- Dezinformarea in legatura cu noul coronavirus a provocat mii de morti si a condus la situatia in care mii de oameni au necesitat asistenta medicala, conform concluziilor unui studiu publicat in American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, citat marti de agentia DPA, anunța AGERPRES.O…

- Dezinformarea in legatura cu noul coronavirus a provocat mii de morti si a condus la situatia in care mii de oameni au necesitat asistenta medicala, conform concluziilor unui studiu publicat in American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, citat marti de agentia DPA și...

- Dezinformarea cu privire la coronavirus a fost foarte des intalnita, de la izbucnirea pandemiei, de cele mai multe ori fiind vorba despre ... The post Cați oameni au murit din cauza dezinformarii despre COVID-19. Urina de vaca sau de camila, printre leacuri appeared first on Renasterea banateana .

- Dezinformarea cu privire la coronavirus a fost foarte des intalnita, de la izbucnirea pandemiei, de cele mai multe ori fiind vorba despre zvonuri, stigmatizare și teorii ale conspirației. Din aceasta cauza au existat infectari suplimentare, iar mii de oameni au murit sau au avut nevoie de asistenta…

- Peste 1000 de baloane rosii au fost inaltate sambata de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, in amintirea celor aproape 100.000 de brazilieni care au murit de COVID-19.Alte 100 de baloane au fost legate de cruci negre, fixate in nisip. Organizatorii protestului, asociatia Rio da Paz, spun…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate.

- Ziarul Unirea Numarul de decese din cauza COVID-19 in Romania a depașit pragul de 1.200 de morți. Toți cei rapuși de virus sufereau și de alte boli Numarul de decese din cauza COVID-19 in Romania a depașit pragul de 1.200 de morți. Toți cei rapuși de virus sufereau și de alte boli. Deces 1198 Barbat,…