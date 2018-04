Mii de date despre pacienţi au fost furate din mai multe spitale O asociatie responsabila pentru spitale, cele mai multe din Renania, si-a informat membrii intr-o scrisoare la mijlocul lunii aprilie despre un "posibil furt", scrie luni Bild, citand scrisoarea.



Asociatia a fost informata anonim pe 11 aprilie ca platforma de internet medileaks.cc detine date sensibile de la peste 300 de spitale la nivel national din ultimii 10 ani.



Potrivit scrisorii citand informatii furnizate de operator, "care nu si-a dezvaluit identitatea si care a inregistrat domeniul internet in Insulele Cocos", acesta detine mai mult de o treime din datele sensibile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a vandut accesul la date publice ale utilizatorilor unui profesor al Universitatii Cambridge care a obtinut si informatii apartinand unor milioane de utilizatori ai Facebook, transferate ulterior firmei de consultanta Cambridge Analytica fara consimtamantul acestora,

- Companii precum Facebook sau Google fac miliarde de pe urma "exploatarii" datelor personale ale utilizatorilor. Lasand la o parte faptul ca acest lucru este oarecum implicit pentru un serviciu gratuit, oare datele personale vor deveni cea mai importanta marfa in viitorul apropiat, luand locul petrolului?…

- Oficialii Ambasadei Ecuadorului au anuntat ca masura taierii accesului la internet a fost luata ca raspuns al recentelor activitati ale lui Julian Assange pe retelele de social media. Se pare ca acesta ar fi incalcat termenii intelegerii cu statul ecuadorian, care i-a interzis sa posteze mesaje care…

- Magistratii vor trebuie sa decida daca sunt justificate pretentiile financiare ale concernului international care a castigat licitatia pentru etapa 1 a proiectului, estimata la 3,9 milioane de euro. In acest sens, se va face o expertiza tehnica a lucrarilor pe care firmele din grupul Louis Berger si…

- Razvan si Dani de la „Neatza” au prezentat noi mesaje amuzante postate pe retetele de socializare la deja obisnuita rubrica "Decat un prieten in plus pe Facebook, mai bine un prieten in minus"!

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor populatiei conectate la Internet este de 49,9%.…

- Datele de audienta pentru gala Premiilor Grammy care a avut loc duminica si a fost transmisa de postul de televiziune CBS indica o scadere de peste sase milioane de telespectatori, a precizat luni CBS, informeaza Reuters. Citând cifrele furnizate de Nielsen, agentia americana care masoara audientele…