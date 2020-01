Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 403 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania Post-ul Vrei un loc de munca in strainatate? Sunt 403 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Peste 150 de locuri de munca sunt oferite de angajatorii dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada ianuarie – noiembrie 2019, la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Dambovita, au fost emise 268 de Post-ul In 2019, doar 10 dambovițeni s-au tratat in strainatate pe baza formularului “E 112“ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate Post-ul Ai calificare intr-o meserie? Sute de locuri de munca sunt disponibile in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul 288 de job-uri disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In primele 10 luni ale anului 2019, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin Post-ul In 2019, peste 5700 persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Acestia reprezinta un procent de aproximativ 82,10% dintr-un total de 23.703 fermieri care au solicitat sprijin prin cererea unica in Post-ul APIA Dambovita: Au primit plati in avans, pana la aceasta data, 19.549 de fermieri damboviteni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Cauți un job? AJOFM pune la dispoziția dambovițenilor 388 de locuri de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .