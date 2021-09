Stiri pe aceeasi tema

- Mansardarea blocurilor din Timisoara se va face dupa noi reguli, fiind obligatorii lifturile pentru persoanele cu dizabilitati si locuri de parcare aferente fiecarui apartament, acoperisul va trebui sa fie inclinat iar ferestrele nu vor mai fi de tip lucarna, hotararea fiind luata de consilierii…

- Consiliului Local Baia Mare se intrunește in sedinta extraordinara, marți, 7 septembrie 2021, ora 14:00. Ședința va avea loc in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu urmatoarea ordine de zi cuprinsa : acordarea de facilitati la transportul local prin curse regulate, efectuat cu…

- Pe teritoriul județului Timiș, funcționeaza 219 unitați de invațamant de stat cu personalitate juridica și private acreditate. 55,7 la suta dintre acestea sunt in mediul urban. Recentul sondaj realizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș arata ca 25 de unitați de invațamant ... The post 11,4 la suta…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat miercuri, 25 august, ca s-a casatorit. El a postat pe pagina sa de Facebook un anunt in care a anuntat evenimentul petrecut cu mare discretie, scrie „Adevarul". „De astazi pe degetele acestea sunt inele. M-am casatorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt…

- Persoanele cu nevoi speciale sint nevoite sa se reprofileze, dupa ce sint incadrate in grad de dizabilitate, dar o buna parte a acestor oameni nu pot obține o noua profesie, intrucit instituția de invațamint la care aspira se afla departe de domiciliul lor, iar deplasarea in scaun cu rotile la distanțe…

- Persoanele varstnice, imobilizate sau nedeplasabile, din municipiul Deva, care beneficiaza de ajutor social și sunt indreptatite sa primeasca produsele de igiena distribuite, in aceasta perioada, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), vor primi ajutorul european direct…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 26 955 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 15 131 traversari persoane, dintre care 9 254 treceri la frontiera moldo-romana, 2 165 treceri la frontiera cu Ucraina și 3 712 treceri…