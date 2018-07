Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Belgiei a incheiat pe locul 3 Cupa Mondiala de fotbal 2018, dupa ce a invins cu 2-0 (1-0) Anglia in finala mica, disputata sambata la Sankt Petersburg. Belgia a marcat prin Thomas Meunier (minutul 4) si Eden Hazard (82). "Diavolii rosii" au imbunatatit astfel cea mai buna performanta a lor la…

- O firma belgiana de produse electronice a anuntat, sambata, ca le va restitui catorva mii de clienti banii platiti pentru a cumpara televizoare cu diagonala de cel putin 55 inchi in perioada 26 aprilie – 17 iunie, ca urmare a unei promisiuni facute inainte de Cupa Mondiala.

- Astazi este o zi importanta pentru iubitorii sportului cu balonul rotund: se joaca finala mica de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018! Anglia și Belgia se vor infrunta pe teren la Sankt Petersburg, iar echipa caștigatoare va ocupa locul trei in cadrul Campionatului Mondial din Rusia. Partida de fotbal…

- Belgia a invins Anglia cu 1-0 in finala grupei B, astfel ca va infrunta Japonia in optimile de finala. Partida a fost insa una din cele mai slabe de la aceasta Cupa Mondiala. Anglia a parut multumita cuu infrangerea si va infrunta Columbia in drum spre finala.

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia – Argentina la Cupa Mondiala 2018, chiar daca „nationala” tarii sale a debutat la competitia din Rusia cu o victorie chinuita in fata Tunisiei (2-1). Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- Selectionata Belgiei a invins reprezentativa statului Panama cu scorul de 3-0 (0-0), luni, pe Stadionul Fist din Soci, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. ''Diavolii rosii'' s-au impus clar, dar fara a convinge, in fata unei debutante la Cupa Mondiala, prin golurile marcate…