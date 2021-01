Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de oameni au participat, miercuri, la Slujba de Boboteaza oficiata de IPS Teodosie și un sobor de preoți, in Portul Tomis, din Constanța. Arhiepiscopul Tomisului a binecuvantat apele Marii Negre și a aruncat și trei cruci, recuperate de localnici, așa cum este tradiția. La…

- Crucile aruncate, dupa Slujba de Boboteaza, in mare, la Constanța, au fost recuperate, iar unul dintre cei care au adus crucea la mal a spus ca e sigur ca aceasta il va proteja de virusul nou, insa se va și vaccina, relateaza Mediafax. IPS Teodosie a aruncat trei cruci in mare, dupa ce a sfințit…

- La o temperatura de peste 10 grade Celsius, mii de credinciosi au venit in Portul Tomis, acolo unde IPS Teodosie a sfintit apele, numarul acestora fiind chiar mai mare decat cel al celor care vin la 15 august de Ziua Marinei.

- Boboteaza fara restrictii in plina pandemie. Mii de romani s-au inghesuit in Portul Tomis din Constanta pentru a participa la slujba, fara sa respecte nicio masura de distanțare. Potrivit presei de peste Prut, o mare parte din soborul de preoți nu purta masca de protecție.

- Tradiția crucilor aruncate in mare a fost respectata și anul acesta, la Constanța. Doi tineri s-au aventurat in apele reci pentru a le aduce la mal. IPS Teodosie a aruncat trei cruci in mare, dupa ce a sfințit apele, la Slujba de Boboteaza, oficiata in Portul Tomis, aceasta fiind o tradiție veche.

- Sute de persoane s-au adunat, miercuri, la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța acolo unde are loc slujba de Boboteaza. Și de data aceasta Arhiepiscopul Tomisuului a instigat la nerespectarea regulilor sanitare de protecție. In Porul Tomis s-au adunat cateva mii de persoane. Acum cateva zile IPS Teodosie…

- Se spune ca de Boboteaza, cerurile se deschid iar cei cu inima curata pot vedea pe Dumnezeu. Anul acesta, sarabtoarea de Boboteaza este marcata la Constanta, si nu numai, de regulile impuse de autoritati pentru combaterea raspandirii COVID 19.Anul acesta, sarabtoarea de Boboteaza este marcata de regulile…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oficiat marti, 5 ianuarie, slujba de Sfintire Mare a apei de Boboteaza, la Catedrala arhiepiscopala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Potrivit observatornews.ro, inaltul prelat s-a impiedicat si a cazut pe scarile bisericii.Arhiepiscopul Tomisului…