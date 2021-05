Stiri pe aceeasi tema

- Hristos a inviat! A fost o noapte de Inviere calma și calda in satul preahovean Podenii Vechi. Sute de oameni au ținut sa fie martori la cel mai important eveniment al creștinatații. Cu mici excepții, oamenii au purtat masca. Nu au avut insa grija la distanțare, dar, in condițiile in care Paștele trecut…

- Noaptea de Inviere a fost o noapte calda, cu doar cațiva picuri de ploaie. Bisericile din Gherla s-au umplut de credincioși, veniți in numar mai mare, dupa un an de restricții, din cauza pandemiei. La miezul nopții, creștii au luat Lumina și au inconjurat bisericile, in dangate de clopote. video in…

- Spre deosebire de anul trecut, cand au primit lumina acasa, sute de timișoreni au mers la slujba de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din centrul orașului. Lumina Sfanta de la Ierusalim, adusa cu avionul, a fost imparțita și de IPS Ioan, Mitropolitul Banatului.

- Clopotele au rasunat in oraș, strazile au stralucit de lumanarile aprinse in noaptea de Inviere. Dupa un an de restricții, cu biserici goale și cimitire ferecate, sarbatoarea Paștilor a adunat din nou sute, mii de creștini in toate parohiile.

- Hristos a Inviat! Daca anul trecut, din cauza pandemiei de COVID-19, credincioșii din Dej nu au putut asista fizic la slujba de Inviere, anul acesta, ei au fost prezenți in numar foarte mare in toate lacașurile de cult de pe raza orașului, indeosebi la Parohia Ortodoxa ”Sfantul Nectarie” de pe strada…

- Crestinii au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere in judetul Alba, reprezentand unul dintre cele mai importante ritualuri religioase de peste an. La Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, la miezul noptii, credincioșii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Sarbatoarea…

- In zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si caldura in suflete! Hristos a Inviat!Organizatia PSD Salaj Acest articol Organizatia PSD Salaj: -Minunea…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc, in noaptea de sambata spre duminica, Invierea Domnului. Slujbele incep in aproape toate bisericile din tara dupa ora 19.00, iar pana atunci, credinciosii petrec „Sambata Sfanta” in tacere, meditand la patimirea si moartea lui Hristos. Potrivit MEDIAFAX,…