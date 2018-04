Noaptea sfanta a Invierii Domnului, a adunat, și in acest an, mii de credinciosi la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cu credinta in suflete si lumanari in maini, oamenii au venit sa primeasca Lumina si sa duca pacea sfanta a Invierii in inimile si casele lor. La Catedrala Reintregirii Neamului, slujba a fost oficiata, ca in fiecare an, in aer liber, pe un podium amenajat in fața Catedralei, de catre Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, Ialtpreasfințitul Irineu, alaturi de un sobor de preoți. La miezul noptii, dupa ce IPS Irineu a rostit cu glas mare chemarea: ”Veniti de luati Lumina!, platoul…