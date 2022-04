Mii de credinciosi, asteptati in acest an in Ierusalim, pentru a sarbatori Pastele ortodox fara restrictii Mii de credinciosi sunt asteptati in acest an in Ierusalim, pentru a sarbatori Pastele ortodox fara restrictii, dupa ce timp de aproape doi ani calatoriile in Israel nu au fost posibile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Ministerului de Turism din Israel.Anul acesta se vor relua toate procesiunile specifice sarbatorii de Paste si se va permite si participarea publicului, exact ca in perioada pre pandemica, anunta sursa citata de Agerpres.roPastele este o perioada aglo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi sunt asteptati in acest an in Ierusalim, pentru a sarbatori Pastele ortodox fara restrictii, dupa ce timp de aproape doi ani calatoriile in Israel nu au fost posibile din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Ministerului de Turism din Israel, potrivit Agerpres.…

- Poliția Rutiera va suplimenta numarul de echipaje in perioada de Paște Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 14.000 de angajați ai Ministerului de Interne se vor afla la datorie în perioada sarbatorilor pascale. Purtatorul…

- E al doilea an in care delegatia Patriarhiei Romane nu va pleca dupa Lumina Sfanta la Ierusalim. Candela va fi adusa de reprezentantul romanilor ortodocsi pe aeroportul din Otopeni. In Israel sunt anuntate masuri sporite de securitate in continuare. La Bucuresti, insa, credinciosii au scapat de toate…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca.

- Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, la nivelul Poliției de Frontiera Romane au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat, iar polițiștii de frontiera acționeaza alaturi de celelalte structuri ale Ministerului…

- CARAȘ-SEVERIN – Crede subprefectul Cristian Gafu, iar declaratia a fost facuta in cadrul unei ședințe gazduite de palatul administrației județene. Lucrurile bune trebuie menținute, crede subprefectul, multa altele insa trebuie „reparate“! Aniversarea a 30 de ani a Instituției Prefectului a prilejuit…

- In perioada 20 martie – 7 iunie 2022, pescuitul la șalau este interzis, au anunțat oficialii Clubului Pescarilor din cadrul Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Salaj. „Daca in acesta perioada se prinde accidental șalau și/sau biban, aceștia se vor elibera imediat. In aceasta perioada…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune intr-un interviu pentru Digi24 ca peste 3 saptamani numarul infectarilor ar putea sa scada, iar din martie vor fi luate masuri de relaxare. Pana atunci, va mai fi o perioada grea, pentru ca in spitale apar focare de infectie la personalul medical, adauga…