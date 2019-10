Mii de craioveni vor rămâne în frig din cauza datoriilor Furnizorul de caldura al orasului intocmeste, din nou lista neagra a datornicilor care raman in frig. In pragul iernii, unele asociatii de proprietari sunt amenintate ca raman in frig, din cauza ca nu-si platesc nici macar facturile curente. La randul sau, furnizorul de caldura al orasului este somat de Complexul Energetic Oltenia SE II Craiova sa plateasca facturile restante, altfel nu mai primeste agent temic primar. Din acest motiv, primaria Craiova i-a chemat pe restantieri, ca sa „gaseasca solutii pentru a nu se sista furnizarea agentului termic”. Cu alte cuvinte, peste 60 de asociatii de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

