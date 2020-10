Mii de craioveni au plătit la primărie taxa de urgență de 106 lei GdS a transmis, zilele trecute, o scrisoare deschisa a unui craiovean care reclama existența unei taxe de urgența, pe care o incaseaza Primaria Craiova, prin Direcția de Impozite și Taxe (DIT). “Prin intermediul dumneavoastra aș dori ca aceasta solicitare sa ajunga la Primaria Craiova, pentru lamuriri. Nemulțumirea mea este ca am depus o cerere de luare in evidența a unui vehicul și mi s-a cerut o taxa de urgența de 106 lei, cu care eu nu sunt de acord (…)”, ne scrisese cetațeanul la redacție, printre altele. El reclama faptul ca cetațenii nu ar trebui sa plateasca o taxa de urgența pentru un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean care a mers la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) din cadrul Primariei Craiova, pentru a declara un vehicul. Spre surprinderea lui, vehiculul ar fi fost luat in evidențele DIT “pe loc”, doar daca platea o taxa pentru procesarea documentelor in regim de urgența. Prin intermediul GdS, cetațeanul…

- In cursul zilei de astazi, Mitropolia a trimis o adresa oficiala catre toti membrii Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in care a solicitat modificarea punctului 4 din ultima hotarare, cea care prevede ca pelerinii nu au voie sa atinga racla. Conform adresei, consultate de „Ziarul de Iasi",…

- O localitate din județul Galați a intrat, de joi, in carantina pentru 14 zile, dupa ce rata de infectare a ajuns la 4,74 la mia de locuitori. Zona este pazita de forțele Ministerului Afacerilor Interne, iar ieșirea din comuna se face doar in anumite condiții, prin filtre MAI. Direcția de Sanatate Publica…

- Grupul de Comunicare Strategica a recunoscut, marți seara, ca pentru calculul ratei de incidența a cazurilor COVID-19, pe baza careia se iau deciziile de introducere a restricțiilor, inclusiv inchiderea restaurantelor, folosește informațiile de la Institutul Național de Statistica (INS) privind populația.…

- Elevii din 24 de unitati de invatamant din Capitala vor avea doar cursuri online, iar in aproape 600 de licee, scoli si gradinite copiii vor invata in sistem hibrid, potrivit news.ro.”S-a aprobat scenariul galben de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant din Municipiului…

- In ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a hotarat astazi, 9 septembrie, cum va incepe anul școlar și pe baza carui scenariu iși va desfașura activitatea fiecare școala. Anexa la hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența arata, pentru fiecare localitate și pentru…

- PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosința gratuita a unei „Centrale telefonice Siemens HOP TH 1150” Direcției Județene de Evidența a Persoanelor Giurgiu, pe o perioada de 10 ani CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, Avand in vedere Referatul de aprobare nr.9368 din 21 iulie 2020 al Presedintelui,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active 17 focare de infecție cu SARS-Cov2: O societate comerciala din municipiul: 8 persoane confirmate pozitiv. Direcția de Sanatate Publica: 17 persoane confirmate pozitiv. Centrul de Dializa: 11 persoane confirmate pozitiv.…