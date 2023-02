Mii de copii ucraineni au fost transferați în Rusia, fără acordul părinților De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, copiii sunt transferați in Rusia, fara acordul parinților lor. La Herson, oraș eliberat de invadatori, ”strategia militara” a Kremlinului se vede cu ochiul liber. Anna Kmarska, 12 ani, originara din Herson, este reținuta de mai multe luni, contra voinței parinților sai in teritoriile controlate de ruși. Acest oraș, unul din primele ocupate de militarii Kremlinului in urma cu aproape un an, a fost eliberat de armata ucraineana in noiembrie. Dar mai mulți copii lipsesc, transmie BFMTV . Este vorba despre deportarea copiilor, deoarece fiica mea nu a mai revenit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul militar ucrainean a declarat ca Rusia pregateste o noua ofensiva majora si a avertizat ca aceasta ar putea incepe chiar de la 24 februarie.Oleksii Reznikov a spus ca Moscova a adunat mii de trupe si ar putea "incerca ceva" pentru a marca aniversarea invaziei initiale de anul trecut, scrie…

- UPDATE 08:00 Rusii se ascund de o eventuala noua mobilizareUPDATE 07:00 Lula propune un grup de tari care sa medieze paceaPresedintele Braziliei, Luiz Ina'cio Lula da Silva, la intalnirea sa cu cancelarul german, Olaf Scholz, a propus crearea unui grup de tari care ar putea media un acord de pace intre…

- France 24 a facut portretul unui personaj controversat in Vest, dar laudat la Kremlin, pentru „salvarea” copiilor prinși in razboiul din Ucraina. Maria Lvova-Belova despre care se știe in Rusia ca este „comisarul pentru drepturile copilului” al lui Vladimir Putin, și pretinde ca acum este „salvatoarea”…

- Chiar și cei mai galagioși susținatori de pe Telegram ai invaziei ruse pun la indoiala faptul ca trupele lui Vladimir Putin ar fi ucis 600 de soldați ucraineni in semn de razbunare pentru Makiivka.

- Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, a primit-o luni la Palatul Elysee pe Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei. Foarte elegante și zambitoare cele doua au intrat in Palatul Elysee dupa o scurta ședința foto. Cele doua Prime Doamne au discutat despre un ajutor imediat pe timpul iernii pentru Ucraina,…

- In ajunul Summit-ului G20, una dintre țarile intermediare in comunicare atat cu Rusia, cat și cu Ucraina i-a inmanat președintelui rus Vladimir Putin cadrul pentru un posibil „acord” pentru negocieri directe. Pravda noteaza, citand surse din serviciile secrete americane, ca in ajunul summitului G20,…

- 200 de adolescenți „dificili” cu varste intre 12 și 17 ani, aduși din toata Rusia, „inclusiv din republicile Luhansk și Donețk”, au sosit in Cecenia, unde sunt supuși unui program de „educație militaro-patriotice”, informeaza publicația Kommersant, care citeaza canalul de Telegram al lui Ramzan Kadirov.…

- Dictatorul cecen, devenit celebru pentru filmulețele pe care le posteaza pe canalul sau de Telegram dar și pentru poziția sa fața de Vladimir Putin, a venit cu o noua serie de declarații halucinante pe