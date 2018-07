Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Serviciului Public Creșe Timișoara, in perioada 1 iulie – 31 august creșele nu vor funcționa dupa programul obișnuit. Pentru ca se intra in vacanța de vara, o parte dintre aceste instituții vor fi inchise in luna iulie, iar altele in august. Astfel, in luna iulie vor fi inchise Creșa…

- Parinții din sectorul 4 au la dispoziție 45 de locuri in singura creșa din țara, unde copiii cu dizabilitați, cu varste cuprinse intre zero și trei ani, pot beneficia de ingrijire și servicii de recuperare moderne. Inscrierile au inceput deja, dar se vor derula pe toata perioada verii. Mai mult,…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta scoate din conturi 8.842,58 de lei pentru contractul "Lucrari de montare ansambluri de joaca la cresele din subordinea SPAS Constantaldquo;. Cresele din subordinea SPAS Constanta la care se vor executa lucrarile de montare a ansamblurilor de joaca sunt…

- Este una dintre cele mai ABERANTE sI DISCRIMINATORII situatii intalnite la Iasi! • Inca o data, autoritatile locale ofera un nou exemplu de ignoranta si de indiferenta atunci cand vine vorba de preocuparea lor pentru asigurarea unor conditii decente care sa tina de educatia prescolarilor • Mai mult,…

- Dosarele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea, str.Primariei nr.42, Serviciul Relatii cu Publicul si Evaluare Initiala, dupa urmatorul program: Luni, Marti si Miercuri: 7.30 – 16.30 Joi: 7.30 – 18.30 Vineri: 7.30 – 16.00 Informatii detaliate…

- Parintii apeleaza la instanta pentru mentinerea ciclului gimnazial la scoala din Micesti! Parintii elevilor Școlii Gimnaziale Micesti au dat in judecata Ministerul Educatiei Nationale, prin Inspectoratul Școlar Judetean Alba, si Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, cerand instantei de contencios administrativ…

- A inceput procesul de inscriere al copiilor la creșele din municipiul Satu Mare. Parinții pot depune dosarul in perioada 14-18 mai 2018, in intervalul orar 08.30-12.30, la sediul SPAS Satu Mare , Aleea Ilisesti nr. 4. Evaluarea dosarelor se va face in perioada 23 mai- 6 iunie 2018, selectia facandu-se…