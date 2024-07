Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de copii din Romania au ambii parinți plecați la munca in strainatate, iar 44.655 de copii au un parinte plecat. Minorii sunt crescuți in familii monoparentale sau raman in grija rudelor.

- Statistica dureroasa despre copiii romani. Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la sfarsitul lunii martie 2024, de 9.039, cu 719 mai putini comparativ cu situatia de la finele anului anterior, conform datelor centralizate de Autoritatea…

- Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova ofera noua programe de studii, cu 450 locuri bugetate și 410 locuri cu taxa, la examenul de admitere pentru anul universitar 2024-2025. 265 de locuri pentru programul Medicina La Facultatea de Medicina, cu programul Medicina (in limba romana) candidații…

- Intr-o livada din județul Vaslui, culesul de cireșe este mai profitabil decat in afara țarii. Angajații sunt remunerați pentru fiecare galeata culeasa, iar cei mai harnici pot ajunge sa caștige și 100 de euro pe zi. Mulți au renunțat la munca in strainatate in favoarea culesului de fructe in țara, unde…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca plecarea romanilor la munca sau la studii in strainatate poate fi transformata “dintr-o pierdere pentru Romania, intr-o oportunitate”. Șeful statului și-a prezentat aceasta opinie intr-un mesaj transmis in ziua de duminica, 26 mai 2024, cu prilejul Zilei…

- Ca in celelalte țari unde este implementat un sistem de returnare a ambalajelor și in Romania au aparut primele incercari de frauda.Concret romanii incearca sa obțina bani pentru sticle care nu sunt in sistem, prin lipirea unor etichete false pe ele, pentru a obține garanția de 50 de bani, chiar daca…

- Blocul National Sindical afirma, sambata, ca angajatii romani au o sarcina fiscala similara mediei europene, in timp ce in cazul angajatorilor romani si a altor categorii de persoane ce obtin venituri, altele decat cele din munca, situatia este asemanatoare unui paradis fiscal. Luni, BNS organizeaza…

- Aceasta analiza din a doua etapa se bazeaza pe constatarile Raportului comun privind ocuparea fortei de munca din 2024, care cuprinde o analiza din prima etapa a tuturor statelor membre. Raportul comun privind ocuparea fortei de munca a fost prezentat de Comisie in cadrul Pachetului de toamna al semestrului…