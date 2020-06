Stiri pe aceeasi tema

- Contribuțiile la Pilonul 2 de pensii sunt in pericol, dupa ce acțiunile companiei Wirecard, procesator de plati german, la care erau actionari si 2 milioane de romani prin intermediul fondului de pensii NN (conform celor mai recente date, din decembrie 2019), s-a prabusit cu 65% la Bursa din Frankfurt.…

- Meteorologii au emis,in aceasta dupa-amiaza, Cod roșu de vreme rea pentru județul Timiș, avertismentul fiind transmis și autoritaților locale județene. Vizate de The post Cod roșu și acoperișuri luate de vant in Timiș. Autoritațile sunt in alerta maxima appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga ”ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri…

- Romanii au parte de vești neașteptate chiar de 1 iunie. In acest moment vorbim de o masura legislativa care dupa ce va fi adoptata va veni in spriinul a milioane de cetațeni PNL vine cu o serie de masuri de susținere a familiilor celor mai vulnerabile in contextul pandemiei de Covid-19. Deputatul PNL…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca este nevoie urgenta de proiectul de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta si a solicitat Parlamentului sa decida in cazul acestui act normativ cu “maxima celeritate”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a afirmat ca decizia Curtii Constitutionale privind amenzile aplicate pe perioada starii de urgenta afecteaza toata Romania, deoarece statul nu mai are la dispoziție instrumente coercitive prin care sa ia masuri impotriva celor care pun in pericol sanatatea…

- Este alerta in Marea Britanie, dupa ce tot mai mulți copii au inceput sa fie internație la Terapie Intensiva. Potrivit avertismentului lansat de Sistemul Național de Sanatate britanic (NHS), micuții ajung pe patul de spital din cauza unui sindrom inflamator, care ar putea avea legatura cu noul coronavirus.

- Finlanda a cumparat o contitate impresionanta de masti cu supapa FFP2, dar dupa ce le-a supus testelor de calitate a anuntat ca nu le va mai imparti cadrelor medicale, asa cum planuia initial, conform Helsinki Times. Suedia este o alta tara care a comandat masti din China si a ajuns la aceeasi concuzie…