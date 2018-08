Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene vor demola mii de cladiri ilegale, a declarat marti prim-ministrul Alexis Tsipras, dupa ce zeci de persoane si-au pierdut viata in incendiul catastrofal din 23 iulie, ramanand blocate din cauza constructiilor fara autorizatie, transmite Reuters. Premierul Tsipras, al carui guvern…

- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…

- Premierul grec Alexis Tsipras a vizitat orasul Mati luni, pentru prima data de la incendiul devastator ce a izbucnit in acea zona saptamana trecuta si care s-a soldat cu cel putin 91 de morti, potrivit televiziunii de stat ERT, citata de Reuters. Focul a izbucnit lunea trecuta in statiunea de coasta,…

- Partidul Noua Democratie, principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Motiunea…

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters. Premierul macedonean, Zoran Zaev, si omologul sau grec, Alexis Tsipras, au convenit…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Principalul partid al opozitiei din Macedonia, VMRO-DPMNE, a declarat ca este impotriva schimbarii numelui fostei republici iugoslave in "Republica Ilinden Macedonia", relateaza site-ul agentiei Reuters, preia Mediafax.Premierul Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras au discutat despre…