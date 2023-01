Mii de cazuri de pneumonii si gripa la Constanta. Ce recomanda specialistii Virozele respiratorii reprezinta unul dintre cele mai comune tipuri de patologii cu transmitere interumana, mai ales in sezonul rece si sunt o infectie a cailor respiratorii superioare sau inferioare.Romania se confrunta cu un numar ridicat de infectii respiratorii. La ultima raportare pe raza judetului Constanta s au inregistrat: IACRS 3546, PNEUMONII 1031, GRIPA 115 Astfel, DSP Constanta trage un semnal de alarma si face cateva recomandari populatiei pentru reducerea transmiterii infectiilor.P ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

