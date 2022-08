Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de veterinari și voluntari din SUA se ocupa zilele acestea de 4.000 de caini beagle salvați de la o crescatorie din statul Virginia, specializat in creșterea și inmulțirea rasei Beagle, dupa ce instanța a decis inchiderea acesteia, informeaza TVR. Puii erau vanduți catre diverse laboratoare, unde…

- Jennifer Lopez (52 de ani), artista din Statele Unite ale Americii, a declarat ca a fost foarte deranjata cand a fost nevoita sa imparta scena cu Shakira (45 de ani), la finala NFL din 2020. In 2020, Kansas City Chiefs a caștigat Super Bowl-ul impotriva lui San Francisco 49ers, scor 31-20. La pauza…

- Astazi, 7 iunie, Curtea Europeana a Drepturilor Omului va pronunța hotararea in cazul lui Valeriu Boboc, tanarul ucis de un fost polițist in timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Anunțul a fost facut de unul din avocații familiei Boboc, Valeriu Pleșca. „Astazi, 7 iunie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor…

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi dupa-amiaza, in a doua lectura, un proiect de lege care prevede interzicerea difuzarii programelor de stiri din Rusia, in cadrul unui plan de contracarare a dezinformarii. Conform documentului aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, furnizorii de servicii…

- Multi-talentatul artist francez FKJ vine in aceasta vara in Romania. Cei care vor merge la festivalul UNTOLD vor avea ocazia sa il vada pentru prima oara pe mainstage, cu un show live de excepție. Muzicianul este cunoscut pentru spectacolele sale live solo, in care face looping-uri live prin Ableton,…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…