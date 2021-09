Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului, motivand ca deja a trecut prin boala. Edilul a declarat, in conferința de presa de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, ca se va vaccina cand ii recomanda medicul. ”Am fost…

- Un magazin din America a luat o decizie radicala. Clienții cumpara Ivermectina cu o condiție: doar daca prezinta o poza alaturi de propriul cal. Motivul care a stat la baza acestei decizii este unul cat se poate de logic, spun reprezentanții shop-ului. Clienții trebuie sa prezinte o poza la ghișeu La…

- Raed Arafat – secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a declarat ca se vor aplica amenzi in cazul discotecilor, barurilor si cluburilor care sunt rezervate doar persoanelor vaccinate anti-COVID daca nu verifica dovada imunizarii. Acesta avertizeaza ca amenzile nu vor fi mici. „In primul rand,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat miercuri ca numarul deceselor cauzate de coronavirus COVID-19 pe planeta in ultima saptamana a crescut cu 21%. OMS a explicat ca in saptamana 19-25 iulie au fost inregistrate peste 69 de mii de decese cauzate de coronavirus in intreaga lume.…

- In cazul in care, in R. Moldova, se va inregistra o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, vaccinarea va deveni obligatorie pentru anumite categorii de persoane. Informația a fost confirmata de Vasile Guștiuc, directorul interimar al ANSP, in cadrul unei conferințe de presa.…

- Cazul se afla in atentia Judecatoriei Constanta inca de la finele anului 2015, insa abia recent a fost solutionat de magistrati, prin respingerea cererii formulate de primar. Decizia a fost pronuntata de completul prezidat de magistratul Iuliana Maria Simion. Este vorba despre dosarul civil 31099 212…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna. O zi libera pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Au votat…

- Sportivii ar putea fi sanctionati financiar sau exclusi de la Jocurile Olimpice de la Tokyo in cazul incalcarii regulilor anti-Covid, mai ales testele zilnice si purtarea mastii, au avertizat marti organizatorii, prezentand regulile actualizate cu 37 de zile inainte de startul