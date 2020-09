Mii de manifestanti s-au adunat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, in cadrul unuia din cele mai mari proteste din seria care continua in Bulgaria de doua luni, relateaza Reuters. Intre protestatari si politie au izbucnit ciocniri; fortele de ordine au folosit spray-uri iritante si au arestat mai multi demonstranti. Din multime s-a aruncat cu oua, mere si gunoaie spre cladirea parlamentului. Manifestantii au zguduit vehicule ale politiei, iar circa 20 de agenti au fost afectati de o substanta necunoscuta lansata impotriva lor, a afirmat seful politiei…