Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara din Timiș a inregistrat o scadere semnificativa pe parcursul anului 2020. Potrivit statisticilor oficiale, in perioada ianuarie – noiembrie 2020, in Timiș au fost tranzacționate cu aproape 15% mai puține imobile fața de perioada similara din 2019. De remarcat insa ca, chiar daca anul…

- Cum a evoluat piața imobiliara din Romania, dupa ridicarea starii de urgența. Majorari versus scaderi de prețuri in marile orașe Piața imobiliara din Romania s-a stabilizat dupa ridicarea starii de urgența, prețurile inregistrand o ușoara creștere cu 0,3% in perioada iulie-septembrie, arata o analiza…

- Cumparatorii din Franta au ajuns sa faca achizitiile internationale cele mai mari pe piata imobiliara din centrul Londrei (PCL), în primele noua luni din 2020, ei reprezentând 11% din toate tranzactiile care au implicat cumparatori straini, informeaza site-ul uk.finance.yahoo.com. …

- Toata lumea are astazi nevoie de un mijloc de transport personal, cu ajutorul caruia sa se poata deplasa la orice ora din zi și din noapte. In ciuda faptului ca strazile din Romania abunda deja de autoturisme, acest lucru nu ii impiedica pe cei care deocamdata sunt pietoni sa investeasca in bunuri mobile. Majoritatea…

- CHIȘINAU, 1 oct – Sputnik. In ultima decada a lunii septembrie, prețurile cu ridicata de pe podgorii la strugurii de masa din soiul „Moldova” au crescut cu 1-2 lei per kilogram, pana la 9-10 lei, potrivit site-ului „EastFruit”. © Sputnik / Miroslav Rotari Ziua Vinului 2020 ține cont de COVID-19:…

- In luna august, comparativ cu luna august2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,7%, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS) potrivit news.ro.”In luna august 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna…

- In plina pandemie de coronavirus, romanii iși cumpara case. Vanzarile imobiliare au scazut in perioada de urgența, dar in luna iunie au crescut rapid. Și prețurile s-au dus in sus fața de anul trecut. Romanii vor acum apartamente mai spațioase și case la curte.

- Protestatari din fața cladirii parlamentului din capitala Sofia s-au ciocnit saptamâna trecuta cu poliția - unul dintre cele mai violente episoade ale manifestațiilor anticorupție care au loc de doua luni pe tot cuprinsul Bulgariei, potrivit EUobserver, citat de Rador.Peste 60 de oameni au…